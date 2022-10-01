أول تعليق من رئيس الطرق والكباري بشأن كوبري "يوتيرن" قليوب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عمارة:

علق اللواء حسام الدين مصطفى، رئيس هيئة الطرق والكباري، على الصور المنتشرة لكوبري الرجوع "يوتيرن" على دائري قليوب.

وقال مصطفى في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن الكوبري ليس طويلا بشكل مبالغ فيه كما يروج البعض، موضحًا أنه مثل جميع الكباري على الطريق الدائري تقريبا.

وأضاف رئيس هيئة الطريق، أن عرض الطريق الدائري في هذه المنطقة كبير، وكان لابد من تحقيق خلوص معين قبل دوران الكوبري، لتحقيق أقصى درجات الأمان المروري الممكن.

وانتشرت تساؤلات عدة على مواقع التواصل بشأن الكوبري، بينما وصفه عدد كبير من المواطنين بـ"الطول المبالغ فيه".

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