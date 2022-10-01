المدرسة الأسقفية بمنوف تحتفل ببداية العام الدراسي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

احتفلت المدرسة الأسقفية بمنوف التابعة للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، اليوم السبت، ببداية العام الدارسي الجديد، حيث نظمت حفل لاستقبال طلابها من مختلف المراحل التعليمية.

واصطحب مجدي أبو السعد، مدير المدرسة، القيادات التعليمية في جولة لتفقد المباني المدرسية والاطمئنان على سير العملية التعليمية، حيث حضر محمود الفولي وكيل أول وزارة التربية والتعليم وباسم خميس مدير إدارة منوف التعليمية.

جدير بالذكر أن المدرسة الأسقفية تأسست قبل 135 عامًا، إذ كان للكنيسة الأسقفية هدف واضح للخدمة من خلال مؤسساتها في مصر، عن طريق الاهتمام بالجانب الروحي والديني للإنسان وذلك عبر تلبية الاحتياجات التعليمية والصحية والاجتماعية ومن ثم تعتبر المدرسة الأسقفية بمنوف رابط عملي يصل الكنيسة بالمجتمع ولا يعزلها عن حركة البناء في مصر.