أول فيديو من حفل زفاف الإعلامية سالي عبدالسلام

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

احتفلت الإعلامية سالي عبد السلام بحفل خطوبتها، ونشرت صورًا جديدة لها عبر حسابها الخاص على موقع "انستجرام" تعلن ارتباطها.

علقت على الصورة قائلة: "حبيتك.. وبحبك.. وهحبك على طول.. وهتعرفوا هو مين وبيشتغل ايه وكله قريب بإذن الله.. بس طالبة منكم دعوات كتير أوي.. بارك يا رب لنا وبارك علينا واجمع بيننا في خير.. اللهم_بارك #اللهم_آمين.. سكينة ومودة ورحمة طول العمر يا رب.. رزقت حبه.. إن بعد الصبر جبر.. أنت رزقي يا مؤمن اللهم بارك".

وظهرت الإعلامية سالي عبد السلام، في الصورة مرتدية "توب" باللون الأبيض وبنطال جينز.