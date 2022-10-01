صاحب تصريح تصدُق المرأة بجزء من زوجها يتراجع: لم أقصد ما قيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

قدّم الشيخ إسلام رضوان الداعية الإسلامي، الإمام بوزارة الأوقاف، اعتذارا عن تصريحاته التي قال فيها إنه يمكن للمرأة أن تتصدق بزوجها ليتزوج مرة أخرى.

وقال في منشور له عبر صفحته على فيسبوك، اليوم:"اعتذار بشأن ما تم تداوله على صفحات التواصل والمنصات الإلكترونية عما صدر منى فى حلقة برنامج فيكم الخير على شاشة قناة ten وتم فهمه خطأ ولم أكن أقصد ما قيل حرفيا، وهذا اعتذار واجب لأننا تعلمنا ضرورة وأهمية الاعتذار عند الخطأ.

كان الشيخ الشيخ إسلام رضوان، قال إن المرأة يمكن لها أن تتصدق بجزء من زوجها لحماية أسرة ثانية بالزواج، مشيرًا الى انه لا يوجد مانع من هذا الأمر، متسائلا لماذا السيدة عندما تتزوج تستأثر بزوجها وتعتبره ملكية خاصة لها.