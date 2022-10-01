للمرافعة.. تأجيل محاكمة محمد بديع و78 آخرين في "أحداث المنصة" لـ16 أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

أجلت محكمة أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم السبت، محاكمة محمد بديع مرشد جماعة الإخوان الإرهابية، و محمود عزت القائم بأعمال المرشد، و77 متهمًا آخرين في القضية رقم 72 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ ثان مدينة نصر، والمقيدة برقم 9 لسنة 2021 كلي القاهرة الجديدة، والمقيدة برقم 21 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة العليا والمعروفة إعلاميًّا بـ"أحداث المنصة"، لجلسة 16 أكتوبر؛ للمرافعة.

وتحمل القضية رقم 72 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ ثان مدينة نصر، والمقيدة برقم 9 لسنة 2021 كلى القاهرة الجديدة، والمقيدة برقم 21 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميًا بـ"أحداث المنصة".

والمتهمون في القضية هم: "محمد بديع مرشد جماعة الإخوان الإرهابية، ومحمود عزت، ومحمد البلتاجي، وعمرو زكي، وأسامة يس، وصفوت حجازي، وعاصم عبدالماجد، ومحمد عفيفي، ومصطفى عبدالخالق، وحمدي مرسي شمعة، وياسر عبدالتواب، ومحمد لطفي، ومحمد جمعة، وعلي رمضان، وداود خيرت سليمان، وعاصم أبوالفتوح، وحمادة البدري، وأحمد حسن رزق، وجمال كمال، وعامر هدية"، و59 آخرون.