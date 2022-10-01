خلال الشهر.. ضبط 8 آلاف متهم بحوزتهم مواد مخدرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية كلٌ في مجال تخصصه، تنسيقًا مع قطاع الأمن المركزي، وأسفرت جهودها في مجال مكافحة المخدرات عن ضبط 7615 قضية من بينها 6778 قضية اتجار في المواد المخدرة - 837 قضية تعاطي مواد مخدرة.

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال الشهر عن ضبط 8428 متهما بالحملة خلال شهر، بحوزتهم 6039،843 كيلو جرام من مخدر البانجو، وكمية من مخدر الحشيش المخدر وزنت 1958،435 كيلو جرام، و224،2 كيلو جرام من مخدر الهيروين، و64،126 كيلو جرام من مخدر الأستروكس، و44،240 كيلو جرام من مخدر الآيس الشابو.

كما تم ضبط كمية من مخدر الأفيون وزنت 6،932 كيلو جرام، و1،140 كيلو جرام من مخدر الفودو، و1،142 كيلو جرام من بذور القنب المخدر بانجو.

وكذا ضبط كمية من بذور الخشخاش المخدر أفيون وزنت 790 جرام، و439 جرام من مخدر الكوكايين، و11 جراما من مخدر الأمفيتامين، و205 جرام من مخدر مادة إم دى إم إيه.

كما أسفرت الحملات عن ضبط 131،907 قرص مؤثر، و21،330 قرص كبتاجون، 120،071 قرص لعقار الترامادول، 140 طابعا مخدرا، وكمية من مخدر ماكستون فورت بلغت 20 سم.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بنحو 221 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط جميع صور الخروج على القانون.