"منشور للبيع أو للتبني على فيسبوك".. رجل وزوجته يعرضان طفلتهما للبيع بالأميرية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

تحقق الجهات المختصة في واقعة عرض رجل وزوجته طفلتهما للبيع عبر موقع التواصل الاجتماعي.

وألقت أجهزة الأمن القبض على رجل وزوجته لعرضهما طفلتهما للبيع بمنطقة الأميرية.

تعود الواقعة عندما تمكنت مباحث الأحداث من رصد تداول منشور على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يعرض فيه صاحب الحساب طفلة للبيع أو التبنى مقابل مبلغ مالي.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد صاحب الحساب وتبين أنه والد الطفلة مقيم بدائرة قسم شرطة الأميرية بالقاهرة تم ضبطه حال قيامه بعرض الطفلة للبيع وبصحبته زوجته، مقيمة بدائرة قسم شرطة الزيتون حاملة لطفلة حديثة الولادة، وبحوزتهما شهادة ميلاد للطفلة والمعروضة للبيع.

بمواجهة المتهمين اعترفا بعرض الطفلة للبيع علر موقع التواصل الاجتماعي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، والتنسيق مع الجهات المعنية لإتخاذ الإجراءات اللازمة نحو الطفلة.