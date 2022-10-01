"نطت من المنور".. سيدة تقفز من الطابق الخامس بحلوان

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أقدمت سيدة على القفز من الطابق الخامس لمعاناتها من حالة نفسية سيئة بمنطقة العزبة البحرية في حلوان.

تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة إخطارا من شرطة النجدة مفاده سقوط سيدة من علو داخل منور عمارة سكنية بمنطقة العزبة البحرية.

على الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين أن السيدة تقيم مع زوجها وابنها وابنتها، وفى الآونة الأخيرة كانت تعاني من حالة نفسية سيئة وأقدمت على القفز من شباك مطل على منور العقار، وتم نقل السيدة في حالة حرجة إلى المستشفى ووضعها في العناية المركزة.

ويقوم رجال المباحث بمناقشة أسرتها وشهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.