أخلاقنا الجميلة.. إزاى نتعامل مع المسنين بالشكل الصحيح؟ (إنفوجراف)

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القاهرة - سامية سيد - يتساءل البعض عن الطريق الأفضل للتعامل مع كبار السن في المنزل خصوصا إذا كانوا أحيانًا يتصرفون بطريقة تزعج الآخرين وهو ما يضعنا في حيرة بشأن التصرف الصحيح، لذا نتناول خلال السطور التالية مع هالة العزب خبيرة الإتيكيت والعلاقات الإنسانية، إتيكيت التعامل مع الشخص المسن حتى لو كان عصبيًا.

خبيرة الإتيكيت قالت لـ الخليج 365:" نجد الكثير من كبار السن قد يتعاملون بطريقة غير مقبولة، البعض منا يجهل التعامل أو الرد، لذا في حالة التعرض لأي موقف غير إيجابي من الجد أو الجدة أو الأب أو أي مسن، لذا لابد أن يكون هناك احترام في الحوار وعدم الرد بنفس الأسلوب".



أخلاقنا الجميلة.. إزاى نتعامل مع المسنين بالشكل الصحيح

إزاى نتعامل مع المسنين بالشكل الصحيح؟

حال التعرض لأى موقف غير إيجابى لابد أن يكون هناك احترام وعدم الرد بنفس الأسلوب

عند تكرار الأحاديث القديمة يجب محاولة إشعارهم بعدم الانزعاج

غير مقبول أن تقابل كلامهم بالسخرية وعليك أن تشعرهم بالشغف والاحترام فى كل كلمة

إذا كان المسن يتحدث بكثرة لابد من الاستماع إليه مع محاولة تغيير الموضوع بشكل لطيف

الالتزام بالهدوء والطاعة ومحاولة فهم طلباته كاملة والعمل على تنفيذها

الحرص على عدم إظهار القلق أو التوتر من كثرة الطلبات ويفضل أن تقابل بابتسامة