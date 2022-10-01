وفد من الاتحاد الأوروبي وبنك التعمير الألمانى يتفقد إنشاء شبكة صرف مغطى بالفيوم

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القاهرة - سامية سيد - ‎تفقد وفد من قيادات الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف و بعثة من بنك التعمير الألماني والاتحاد الأوروبي عمليتي إنشاء شبكة الصرف المغطي بمنطقتي أصلان " أ ، ب " بمدينة طامية بمحافظة الفيوم الممولة ضمن مشروع البرنامج القومي الثالث للصرف بحضور أعضاء المكتب الاستشارى القائم على تنفيذ المشروع، للوقوف على أعمال التنفيذ التى تمت والاستماع الى المزارعين.

‎وفى اثناء الجولة عرض مسئولى هيئة الصرف الموقف التنفيذى لهذه العمليات، حيث ذكر المهندس عبد الله حامد رئيس الإدارة المركزية لاقليم صرف مصر الوسطى أنه تم التعاون بين المزارعين ومهندسى الصرف عند أخذ العينات من الأراضى كما شارك المزارعين فى الندوات الإرشادية للتعرف على حقوقهم وواجباتهم تجاه شبكة الصرف، وضرورة أن يكونوا إيجابيين أثناء تنفيذ الشبكة فى أراضيهم مع إزالة أول معوقات.

‎وقام المزارعون بالإشادة بالمشروع وذلك عن طريق عرض الفوائد والمزايا التى حصلوا من خلال تنفيذ المشروع والتى تتمثل فى صرف المياه الزائدة عن حاجة النبات والتربة لمنع اختناق الجذور و تهوية التربة وعدم ذبول النبات و الاستفادة من عمليات التسميد وتسهيل استخدام الميكنة الزراعية و غسيل التربة لتقليل ملوحتها ، و تقليل تلوث البيئة وعدم تعرض أراضيهم للأمراض الناشئة عن مياه الصرف فى الحقول المكشوفة وأيضا زيادة الرقعة الزراعية وبالتالى زيادة الدخل نتيجة ارتفاع انتاجية الأرض بزيادة خصوبة التربة.

‎وعقب انتهاء الجولة تم عقد ندوة جماهيرية بحضور عدد كبير من المزارعين المستفيدين من المشروع بالعمليتين ورؤساء الروابط بالإضافة إلى ممثلى وزارة الرى ومحافظة الفيوم ممثلة فى مجلس المدينة إضافة إلى ممثلى الاتحاد الأوربى والألماني للاستماع إلى طلباتهم وآرائهم حول فوائد المشروع المتعددة وحل مشاكلهم بشكل فورى من خلال مسئولى الصرف بمحافظة الفيوم.

‎وخلال الندوة تحدث المهندس محمد عبد اللطيف نائب رئيس هيئة الصرف للوجه القبلى أنه يوجد برنامج صيانة نصف سنوى فى هندسات الصرف، ويتم إبلاغ هندسات الصرف، فى حالة وجود أى أعطال حيث يتم تعظيم الدور بين المزارعين وهندسات الصرف من خلال عمل روابط من المنتفعين للمجمعات بحيث يكون من السهل التواصل بين مهندسين الهندسة ومعاونى الإرشاد.

‎وقال عبد اللطيف أن مشروعات الصرف الزراعى تسهم فى تنمية الإقتصاد القومى من خلال إنشاء وصيانة مشروعات البنية الأساسية فى مجال الصرف الزراعى العام والمغطى ، الأمر الذى يؤدى للحفاظ على منسوب المياه الأرضية بعيداً عن جذور النبات لضمان توفير التهوية الملائمة بالتربة الزراعية والحفاظ على خصوبتها وتحسين خواصها الطبيعية والكيميائية وتحسين معامل التوصيل الهيدروليكى وخفض ملوحة التربة والمياه الأرضية ، وبالتالى زيادة الإنتاج الزراعى بنسبة حوالى 25 % للعديد من المحاصيل الرئيسية وتحقيق أعلى إنتاجية محصولية كهدف قومى لتضييق الفجوة بين الإنتاج والإستهلاك.

‎وأضاف عبد اللطيف أن هيئة الصرف تقوم بوضع الخطط ودراسات مشروعات الصرف المغطى والمكشوف وتصميمها والإشراف على تنفيذها، وإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى التي انتهى عمرها الافتراضى، وصيانتها باستخدام المعدات الحديثة، مع وضع المعايير اللازمة لتحديد أولويات المناطق التى تحتاج للإحلال والتجديد ، وتصنيع المواسير ومكونات شبكة الصرف، بالإضافة إلى تشغيل وصيانة شبكات الصرف العام ، وإنشاء وتوسيع وتعميق وتعديل المصارف المكشوفة وكذلك الأعمال الصناعية اللازم إنشائها علي هذه المصارف ، وصيانة المصارف العمومية ومقاومة الحشائش لضمان كفاءة التشغيل بها والحفاظ على قطاعاتها الهيدروليكية طبقاً للقطاعات التصميمية.

‎من جانبها قالت المهندسة هالة سعيد مدير وحدة تنفيذ مشروع البرنامج القومى الثالث للصرف أن قيمة مساهمة المشروع فى تنفيذ الخطة الاستثمارية لمشروعات الهيئة التى تغطى جميع الأقاليم 43.5 مليون يورو قرض من البنك الألماني لتنفيذ 257 الف فدان احلال وتجديد وانشاء شبكات الصرف المغطى و38 مليون يورو منحة من الاتحاد الأوروبى لتنفيذ 84 عملية صرف عام تتمثل فى احلال وتجديد وانشاء والمنشآت الخرسانية " السحارات والكبارى " بالاضافة الى الدعم الفنى لمشروعات الهيئة و 3 مليون يورو منحة من البنك الألمانى لبناء القدرات والدعم الفنى موزعين على سنوات التنفيذ للمشروع البالغة 6 سنوات والتى بدأ منذ يناير 2020.

‎أضافت سعيد أن المشروع يساهم فى تنمية مهارات العاملين بالهيئة عن طريق برامج تدريبية متخصصة لجميع قطاعات الهيئة ، موضحة أن المستفيد الرئيسى من المشروع هو المزارع الذى يمثل القطاع الخاص العامل فى النشاط الزراعى ، بالإضافة إلى أن المشروع يعمل على تطوير الوضع البيئي بمناطق تنفيذه حيث أن شبكات الصرف الزراعى ستؤدى بدرجة كبيرة لتحسين نوعية مياه المصارف بما يتوافق مع قوانين البيئة المحلية. ا

‎من جانبه قال المهندس أيمن نضر وكيل وزارة الموارد المائية والرى بالفيوم إن محافظة الفيوم من المحافظات التى تعتمد على الزراعة من الدرجة الأولى حيث إن احلال وتجديد شبكة الصرف بها من المشروعات القومية المهمة جدًا لها والذى يعود بالنفع بشكل خاص على المزارع وبشكل عام على الدولة المصرية مطالبًا المزارعين بالمحافظة على شبكة المجارى المائية ضد أى تعديات و إبلاغ المسئولين فى حالة وجود مشاكل لأنها فى النهاية ملك لهم.

‎كما أوضح المهندس عبد الله حامد أن عملية أصلان أ تخدم زمام 1952 فدان و بلغت تكلفتها 21.88 مليون جنيه وتم الانتهاء من التنفيذ مشيرًا إلى أنه تخدم 7 قرى ويبلغ اجمالى عدد سكانهم حوالى 36533 ويعمل غالبية سكان هذه القرى فى الزراعة و تم التنفيذ على 3 مصارف ، مصرف يمين السرب ومصرف نزار ساويرس ومصرف منشأة دمى .

‎وأضاف حامد أن عملية أصلان ب بلغت تكلفتها 19.14 مليون جنيه وتم الانتهاء منها وتخدم زمام زراعى 1537 فدان فى 11 قرية بمركز طامية بإجمالى عدد سكان 90000 يعمل غالبيتهم بالزراعة .

‎واستمع قيادات الهيئة للمشاكل التى تواجه المزارعين والتى تم العمل على حلها بشكل فورى خلال الندوة .

‎واشاد ممثلى البنك الالمانى والاتحاد الاوربى بالمشروع وبالتجاوب الذى تم بين قيادات الهيئة والمزارعين.