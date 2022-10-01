تجديد حبس متهمين بسرقة سيارة شخص من ذوى الهمم بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح البساتين، تجديد حبس عاطلين 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة سيارات مجهزة لذوى الاحتياجات الخاصة.

وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن، من ضبط (عاطلين - مقيمان بمحافظة القاهرة) حال استقلالهما إحدى السيارات مجهزة طبية لذوى الاحتياجات الخاصة.

وبمواجهة المتهمين أقرا بأنهما أثناء تواجدهما بدائرة القسم عثرا على مفتاح السيارة وتمكنا من فتحها حال توقفها بذات المنطقة والإستيلاء عليها وباستدعاء المجنى عليه تعرف على السيارة واتهمهما بالسرقة ، وكما أقر بعدم اكتشافه الواقعة.