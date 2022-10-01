غدا.. البحوث الفلكية ينظم ندوة حول المناخ ما بين الطبيعة الأرضية والفلك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، تنظيم اللجنة الوطنية للطبيعة الأرضيىة ومقاييس الأرض واللجنة الوطنية لعلوم الفلك والفضاء، بمشاركة مركز تعليم الفلك بمصر ، غداً الأحد، ندوة تحت عنوان (المُناخ ما بين الطبيعة الأرضية والفلك – هموم وحلول).

تقام الندوة بقاعة المؤتمرات الرئيسية بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في حلوان.

وقال الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد، إن فعاليات الندوة ستبدأ في التاسعة صباحا بحضور الدكتور عبد الفادي مرقص رئيس اللجنة الوطنية لعلوم الفضاء والفلك بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

وتناقش خلال الندوة في الجلسة الأولى، أبحاث للدكتور خالد زهران عن "إدارة المياة العذبة في سياق تغير المناخ – دراسة حالة حوض وادي النيل "وبحث للدكتور محمود الحديدي عن "العلاقة بين التغيرات المناخية والمخاطر الجيولوجية" والدكتورة ماجدة محب الدين تقدم بحث عن "مساهمة النشاط الشمسي في آلية التغير المناخي".

وفي الجلسة الثانية التي يرأسها الدكتور خالد زهران والدكتور مكرم ابراهيم تناقش أبحاث للدكتور اشرف القطب عن" مراقبة التغيرات المناخية باستخدام انظمة تحديد المواقع العالمية فى مصر " وتقدم الدكتورة نانسى نجيب بحث بعنوان" هل يمكن ان تكون النيازك صديقة للبيئة" وبحث للدكتور عبد الفادى مرقص عن "تاريخ التغيرات المناخية على كوكبنا الأزرق"، وبحث مقدم من الدكتور محمد فاروق عن "الضوء الاصطناعي وتغير المناخ.