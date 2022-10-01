إنجاز دولي جديد للطيران المدني.. مصر تفوز بعضوية مجلس "الإيكاو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

فازت مصر بعضوية مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني "الإيكاو"، في الانتخابات التي جرت خلال أعمال الجمعية العامة الحادية والأربعين لمنظمة الإيكاو بمشاركة وفود 193 دولة، حيث نجح الوفد المصري برئاسة الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني في الحفاظ على مقعد مصر بمجلس المنظمة الدولية للطيران المدني (الإيكاو) لمدة ثلاث سنوات قادمة، عن "الفئة الثانية" حيث حصلت على 156 صوتا لتكون الأولى إفريقيا ومن بين أعلى الدول تصويتا بالفئة الثانية، وهو ما يؤكد المكانة الريادية والتاريخية التي تحظى بها مصر ودورها الفعّال بالمنظمات الدولية والإقليمية في مجال صناعة النقل الجوي.

وعقب إعلان فوز مصر، قدم وزير الطيران المدني التهنئة للقيادة السياسية على فوز مصر وحفاظها على مقعدها بمجلس المنظمة الدولية للطيران المدني، مؤكدا أن دعم واهتمام القيادة السياسية والدولة المصرية بقطاع الطيران كان له دور كبير في تعزيز مكانة النقل الجوى المصرى على المستويين الإقليمي والدولي.

كما قدم الوزير الشكر والتقدير لكل رؤساء وأعضاء وفود جميع الدول المشاركة فى الجمعية العامة على دعمهم وانتخابهم لمصر، معربا عن امتنانه لهذا التقدير الدولي الكبير الذي حظيت به مصر والذي يؤكد العلاقات المتميزة بين مصر ودول العالم، كما يعكس مدى تقدير مجتمع الطيران الدولي لدور مصر الفعّال والإيجابي وجهودها في صناعة النقل الجوي، حيث تحتفظ مصر بهذا المقعد منذ انضمامها إلى منظمة الإيكاو وحتى الآن وذلك في الانتخابات التى تجرى كل ثلاث سنوات.