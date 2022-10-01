شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الأدوية: مخزون أدوية الأورام يكفى 6 أشهر والدولة توفر الدولار للاستيراد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور على عوف رئيس شعبة الأدوية في الغرف التجارية، أن مخزون أدوية الأورام بصفة عامة سواء الأورام السرطانية أو غيرها يصل إلى 6 أشهر حاليًا، مشيرا إلى أن جميع الأصناف متوفرة من الشركات الأجنبية والمحلية ولم نرصد أي نقص فيها.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن إدارة نواقص الأدوية والشراء الموحد تؤكد توافر كميات كبيرة، لافتا إلى أنه يتم التعامل مع أي حالات فردية سواء عبر الصيدليات التابعة للمستشفيات الحكومية أو المستشفيات الجامعية.

وأكد حرص الدولة على توفير الدولار من أجل استيراد خامات الدواء الأساسية ليس السرطان فقط ولكن لجميع الأصناف وخلق بدائل كثيرة أمام المستهلكين، وأن الدواء تم استثناءه من الاعتمادات المستندية