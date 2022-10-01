شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى يشيد بأنشطة بيت التطوع لتوعية طلاب جامعة القاهرة بأضرار المخدرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي على زيارة مقر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزيرة التضامن الاجتماعي "بيت التطوع" بجامعة القاهرة خلال زيارته للجامعة، والاحتفال اليوم فى بداية العام الدراسي الجديد برفقة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة.

ودون الوزير كلمة في دفتر زيارات بيت التطوع لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي لتوعية الطلاب بأضرار الإدمان، مشيدا بالأنشطة التي ينفذها الصندوق داخل الجامعة واصفا الأنشطة المتميزة لدعم الطلاب".

ويتميز "بيت التطوع" لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى بإيجاد طرق غير تقليدية للعمل على جذب الشباب من طلاب الجامعة وشرح لهم كيفية الوقاية من تعاطى المخدرات، وكذلك الرد على كافة الاستفسارات المتعلقة بأضرار تعاطى المخدرات وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن تعاطى المخدرات، من كون المخدرات تساعد على التركيز وتنشيط الذاكرة، واختيار الأصدقاء وغيرها من المفاهيم والمعتقدات الخاطئة لدى البعض، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من الأنشطة التوعوية والبرامج التدريبية لوقاية الطلاب وتوعويتهم بمخاطر الإدمان.