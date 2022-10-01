شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان الأهلية: إعداد الإيميل الجامعى لكل طالب لإرسال الجداول الدراسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، اجتماعًا مع منسقى الجامعة الأهلية لمتابعة آخر المستجدات بها، تم التأكيد على استمرار تلقي واستكمال أوراق الطلاب الجدد، واستقبال الطلاب الجدد، وتحديد يوم تعريفي لكل برنامج، وجاري إعداد الإيميل الجامعي لكل طالب لإرسال الجداول الدراسية، وإرسال البريد الإلكترونى الجامعى الخاص بالطالب على الرابط

http://app2.helwan.edu.eg/HNU

وأكد الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة على اهتمام القيادة السياسية ووزارة التعليم العالي على التوسع ودعم ورعاية إنشاء الجامعة الأهلية وتسخير كافة الإمكانيات اللازمة لتجهيز الجامعات الأهلية والتى سوف تكون إضافة هامة للخدمات التعليمية المقدمة، لتحقيق التنمية المستدامة القائمة على المعرفة والابتكار والبحث العلمي.

وتبدأ الدراسة بجامعة حلوان الأهلية فى العام الدراسي الجديد فى ثلاث كليات جديدة، وهى:

- كلية الهندسة، وتضم برنامجى(هندسة الأنظمة الذكية، العمارة والتصميم البيئي).

- كلية الفنون والفنون التطبيقية، وتضم برنامجى (التصميم الداخلي البيئي، الرسوم المُتحركة والمؤثرات البصرية).

- كلية الإنسانيات والتجارة وإدارة الأعمال، وتضم برنامج (معلوماتية الأعمال والتحول الرقمي).