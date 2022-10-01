شكرا لقرائتكم خبر عن فى أول يوم دراسة.. وزير التعليم العالى يتفقد جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ظهر اليوم السبت، مقر جامعة السادس من أكتوبر التكنولوجية، يُرافقه الدكتورة هبة سالم القائم بأعمال رئيس الجامعة، والدكتور أحمد الحيوي مستشار الوزير للتعليم الفني والأمين العام لصندوق تطوير التعليم بمجلس الوزراء، والدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، والدكتور هشام فاروق مساعد الوزير للتحول الرقمي، وأحمد الشيخ الوكيل الدائم للوزارة، وعدد من قيادات الجامعة وأعضاء هيئة التدريس.

وخلال الزيارة، تفقد الوزير مباني الجامعة والمدرجات والقاعات الدراسية والمعامل والمكتبة؛ للاطمئنان على جاهزيتها لأداء دورها المرجو منها في تنمية مهارات الطلاب وصقلها ومساعدتهم في تنمية قدراتهم للمُنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، وتلبية احتياجات وظائف المُستقبل.

وأشار الوزير، إلى أن الهدف من إنشاء الجامعات التكنولوجية، هو تقديم كوادر فنية مُدربة جيدًا للالتحاق بسوق العمل المعاصر، موضحًا أن الجامعات التكنولوجية تقوم بعقد شراكات مع الجامعات التكنولوجية ذات الخبرة العالية في هذا المجال، وكذلك توقيع بروتوكولات تعاون مع مختلف المؤسسات الصناعية والشركات والمصانع بالمجتمع المحلي المُحيط؛ بهدف تأهيل وتدريب خريجي هذه الجامعات ليكونوا قادرين على تلبية احتياجات سوق العمل المُستقبلي.

وصرح د. عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن جامعة السادس من أكتوبر التكنولوجية تقع على مساحة 1000 فدان، وتضم (مبنى صندوق تطوير التعليم ومبنى إدارة الجامعة وعدد 2 مبنى للفصول الدراسية ومبنى الورش والمعامل)، وبتكلفة إجمالية بلغت 724.5 مليون جنيه، مضيفًا أنه تم توفير جميع مُقومات البنية الأساسية المعلوماتية، لتتوافق مع البرامج الدراسية الخاصة بها، وتجهيزها بأحدث الأجهزة اللازمة للمعامل والمراكز البحثية، والتي تتناسب مع الاحتياجات الوظيفية والتعليمية للبرامج الجديدة التي سيتم تقديمها بالجامعة.

وأوضح المُتحدث الرسمي، أن جامعة السادس من أكتوبر التكنولوجية تقدم برامج دراسية جديدة تخدم الصناعة بالمنطقة الجغرافية المُحيطة بها، خلال العام الدراسي 2022/2023، وتشمل (تكنولوجيا تشغيل وصيانة ماكينات الغزل والنسيج - تكنولوجيا السكك الحديد - تكنولوجيا الجرارات والمعدات الزراعية - تكنولوجيا الصناعات الغذائية - التخصصات الصحية).

جدير بالذكر، أنه تم إنشاء 6 جامعات تكنولوجية جديدة لبدء الدراسة بها خلال العام الدراسي 2022/2023، وهي: (جامعة الغربية التكنولوجية - جامعة السادس من أكتوبر التكنولوجية - جامعة برج العرب التكنولوجية - جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية - جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية - جامعة طيبة الجديدة التكنولوجية)، وتقدم هذه الجامعات العديد من البرامج الدراسية الحديثة والمُتميزة التي تؤهل الطلاب لتلبية احتياجات سوق العمل المُستقبلي.