أهم أنشطة المعمل المركزي للنخيل خلال سبتمبر 2022

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

كثف المعمل المركزي لأبحاث وتطوير نخيل البلح، التابع لمركز البحوث الزراعية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، من أنشطته الإرشادية والتوعية خلال شهر سبتمبر الجاري.

وأصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرًا اشتمل على أهم الأنشطة التي نفذها المعمل وفروعه بالمحافظات المختلفة، خلال شهر سبتمبر، حيث تضمنت تنفيذ ١٠ ندوات إرشادية بمحافظات: الشرقية، أسوان، المنيا، الوادي الجديد، الدقهلية، فضلًا عن ٤ أيام حقل بمحافظات الدقهلية، الشرقية، مطروح، وورشة عمل تم تنفيذها بمحافظة أسوان.

وقال الدكتور عز الدين جاد الله العباسي، مدير المعمل المركزي لأبحاث وتطوير نخيل البلح ورئيس مجلس إدارة الجمعية العلمية للنخيل، إن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت رعاية الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، وبالتنسيق مع مديريات الزراعة بالمحافظات.

وأضاف العباسي أنه تم من خلال فرع المعمل بمحافظة الشرقية، تنظيم ندوة إرشادية بمنطقة القرين؛ بهدف توعية المزارعين حول الجدوى الاقتصادية وزراعة أصناف النخيل ذات العائد الاقتصادي الجيد والإنتاجية العالية، بالإضافة إلى توضيح أهم طرق إكثار النخيل، لافتًا إلى أنه تم أيضًا عقد ندوة إرشادية بمركز إدفو في محافظة أسوان، لتوعية المزارعين بالأهمية الاقتصادية للنخيل في ضوء العمل على الاستعداد لمهرجان التمور بأسوان وأساليب الري الحديث في ضوء توجيهات الدولة على ذلك، وتم عقد ندوة إرشادية بالإدارة الزراعية بمركز مطاي بمحافظة المنيا، حول شروط اختيار الفسائل الجيدة، وأهمية عمليات خدمة النخيل المختلفة، وندوة إرشادية بقرية القصر بالداخلة بمحافظة الوادي الجديد، حول الممارسات الزراعية الصحيحة وعلاقتها بالإصابة بسوسة النخيل الحمراء وزيادة الإنتاجية وأهمية هذه المعاملات وتنفيذها بطريقة صحيحة في تقليل نسبة الإصابة بسوسة النخيل.

وتابع مدير المعمل بأنه تم خلال هذا الشهر أيضًا عقد ندوة إرشادية بالإدارة الزراعية بمدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، حول أهمية قطاع نخيل التمور بمصر، فضلًا عن ندوتين بمنطقة الصالحية بمحافظة الشرقية، وأخرى بإدارة سمالوط الزراعية بمحافظة المنيا، لشرح كيفية فصل الفسائل بالطريقة الصحيحة دون الإضرار بآلام أو الإضرار بالفسيلة وأيضًا مواصفات الفسيلة الجيدة الصالحة للفصل والزراعة وإعدادها للزراعة وزراعتها بالطريقة الصحيحة التي تؤدي إلى نجاح زراعتها، فضلًا عن ندوة إرشادية، بقرية جريس بمركز أبو قرقاص بالمنيا، حول أهمية عمليات خدمة النخيل المختلفة وتأثيرها على زيادة الإنتاجية وتحسين جودة الثمار وأهمية ذلك في تحقيق أفضل عائد اقتصادي، وندوة إرشادية علمية بمنطقة أبوحماد بمحافظة الشرقية، حول أهم أصناف نخيل البلح التي تجود زراعتها بالمنطقة وذات جدوى اقتصادية عالية، إضافة إلى ندوة تم عقدها بمدينة أجا بمحافظة الدقهلية حول تنمية قطاع نخيل التمر بمصر وأهميته الاقتصادية.

وأشار جاد الله إلى أنه تم من خلال فرع المعمل بمحافظة أسوان، تنظيم ورشة، حول تعظيم الاستفادة من التمور ومتبقيات نخيل البلح، واستمرت على مدار يومين، تناولت عددًا من الموضوعات المهمة؛ على رأسها الاستفادة من متبقيات التمور ونخيل البلح.

وأوضح مدير المعمل، في ما يتعلق بأيام الحقل، أنه تم تنظيم يوم حقلي بقرية كوم النور، بمدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية؛ بعنوان: نخيل التمر وطرق الجمع، وكذلك تنظيم يوم حقلي بمنطقة فاقوس بمحافظة الشرقية، حول أهم العمليات الفنية التي تجرى الآن على النخيل، فضلًا عن يوم حقلي، تم تنظيمه من خلال فرع المعمل بسيوة، لتوعية المزارعين بأهمية عمليات خدمة النخيل المختلفة وتأثيرها على زيادة الإنتاجية وتحسين جودة الثمار وأهمية ذلك في تحقيق أفضل عائد اقتصادي، ويوم حقلي، بقرية طنامل شرقي، في اجا، بمحافظة الدقهلية تحت عنوان: الممارسات الزراعية الجيدة بقطاع نخيل التمر.​