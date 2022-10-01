القوى العاملة: تدريب السيدات المهمشات على مهن يحتاجها سوق العمل



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

عقدت مديرية القوى العاملة بالقاهرة حفلا ختاميا تحت عنوان: "أفق اقتصادية للنساء المهمشات من الفرص الاقتصادية الضيقة إلى نصيب عادل في سوق العمل".

وبحسب بيان للوزارة، اليوم السبت، جاء ذلك تفعيلا لبروتوكول التعاون بين الوزارة والهيئة الإنجيلية بالنزهة الجديدة، وفي إطار اهتمام الدولة بالمرأة المعيلة من خلال التوسع في المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وأشار أحمد نظمي، مدير مديرية القوى العاملة بالقاهرة، إلى أن التدريب يهدف إلى تمكينهن اقتصاديا واجتماعيا من خلال مشروعات صغيرة بعد تدريبهن على بعض الحرف اليدوية لعمل مشروعات صغيرة توفر لهن حياة كريمة.

وأوضح نظمي أن الاحتفال حضره أعضاء من مجلس النواب، وممثلي الهيئة الإنجيلية بالنزهة الجديدة، ومحمود زين العابدين، رئيس قطاع ريادة الأعمال بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومنتهية الصغر.

وأضاف مدير المديرية أنه تم خلال الحفل افتتاح معرض المنتجات اليدوية، وعرض قصص نجاح وشهادات حية من السيدات بالمشروع، ثم إطلاق منتدى السيدات الحرفيات، وتسليم عدد من كارنيهات مزاولة المهنة لعدد من السيدات.