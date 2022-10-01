الجيزة: إزالة 170 حالة تعدٍ على أملاك الدولة في 4 مناطق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة شن حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة بمراكز ومدن البدرشين والواحات البحرية وأطفيح ومنشأة القناطر بإجمالي 170 حالة تعدٍ بمساحة 27500 م2.

وبحسب بيان للمحافظة، اليوم السبت، جاء ذلك ضمن الموجة 20 لإزالة التعديات على مستوى الجمهورية.

وأكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أن مركز ومدينة البدرشين شهد إزالة 146 حالة تعدٍ على الأراضي أملاك الدولة ولاية الصرف وذلك على مدار 4 أيام بقرى دهشور ونزلة الشوبك وزاوية دهشور والطرفاية والمرازيق بإجمالي مساحة 5697 م2.

وأشار إلى أن التعديات التي تم إزالتها شملت محال ومنشآت مقامة بالمخالفة وأكشاك، وتم الإزالة بالكامل مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأشار المحافظ إلى أن الجهود شملت إزالة 5 حالات تعدٍ على أراض زراعية بمركز ومدينة أطفيح بمساحة 600 م2 عبارة عن منشآت مقامة بالمخالفة وقد تمت الإزالة بالكامل.

وأضاف راشد أن مركز الواحات البحرية أزال تعديات ومبان مخالفة على مساحة 144 م2، وتم استرداد مساحة 700 م2 بمنطقة أم خليف بالحيز التابعة لقرية القصر بمركز الواحات البحرية.

وتابع محافظ الجيزة جهود مركز ومدينة منشأة القناطر في تنفيذ إزالة 11 حالة تعدٍ بإجمالي مساحة 19977 م2 بناحية المنصورية وبرقاش أراضي أملاك الدولة ولاية الأثار والري.

وشدد محافظ الجيزة على ضرورة المتابعة الدورية للمواقع التي تم إزالة التعديات عليها لضمان عدم تكرار المخالفة مجددا والتعامل الفوري حيال أي مخلفات، منوها بأن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية مستمرة في تنفيذ حملات إزالة التعديات.

وشدد على رؤساء الأحياء والمراكز برصد ومتابعة أي تعديات وإزالتها على الفور وفرض هيبة الدولة وعدم التهاون حيال المخالفين مع اتخاذ الإجراءات القانونية والتأكد من عدم تجدد المخالفات.