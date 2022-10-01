وزير الصحة يتفقد أعمال تطوير مستشفى كوم أمبو المركزي.. وتوجيه بسرعة إنجازها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

تفقد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، يرافقه اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، اليوم السبت، مشروع تطوير مستشفى كوم أمبو المركزي، وذلك لمتابعة معدلات الإنجاز في أعمال التطوير، والتي بلغت نسبتها 97.7%.

تأتي زيارة الوزير، ضمن سلسلة من الجولات الميدانية الدورية بجميع محافظات الجمهورية لمتابعة الإنشاءات الجديدة والتطوير ورفع الكفاءة بالمنشآت الطبية الجاري تنفيذها، وتذليل العقبات التي تواجه سير العمل بالقطاع الصحي، وفقا لمعايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، بما يساهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

ووجه الوزير بمراجعة كافة أعمال التشطيبات النهائية، واستكمال التجهيزات الطبية وغير الطبية، وفقا للجداول الزمنية، للبدء في العمل الفعلي في تقديم الخدمات للمواطنين، كما وجه الوزير بالتأكد من إجراء الصيانات الدورية لشبكات الكهرباء والصرف الصحي والمياه.

وأشار الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الوزير استمع إلى شرح تفصيلي حول الهيكل الوظيفي للمستشفى، والذي تبلغ مساحته 9295 مترا مربعا، ويتكون من مبنى رئيسي بـ 4 طوابق بطاقة استيعابية 129 سريرا تشمل أسرة (عناية مركزة - إقامة داخلية - حضانات مبتسرين، - غسيل كلوي - عيادات خارجية).

وتابع عبدالغفار أن الوزير تفقد أقسام (قسطرة القلب - عناية قسطرة القلب، - الولادة الطبيعية - المبتسرين - العمليات الجراحية - إقامة المرضى)، لافتا إلى أن المستشفى يقدم خدمات علاجية في تخصصات (باطنة - أطفال - جراحة عامة - جراحة عظام - نساء وتوليد - أمراض جلدية - أنف وأذن وحنجرة - مبتسرين - جراحة الفم والأسنان - قلب وصدر - عناية مركزة - استقبال وطوارئ - علاج طبيعي - تنظيم أسرة - غسيل كلوي - جراحة مسالك بولية - أشعة مقطعية).

رافق الوزير خلال جولته الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور أنور إسماعيل، مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية، والدكتور حازم الفيل، رئيس قطاع الطب العلاجي بالوزارة، والدكتور إيهاب عماد، وكيل الوزارة بمحافظة أسوان.​