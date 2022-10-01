اختيار "القومي لبحوث الإشعاع" كأحد مراكز التميز في استخدامات التقنيات النووية



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

تسلمت الدكتورة سحر أحمد إسماعيل، رئيس المركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الإشعاع، من الدكتورة نجاة مختار، نائب مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية ورئيس قسم العلوم والتطبيقات النووية بالوكالة، اليوم السبت، شهادة اختيار المركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الإشعاع كمركز متميز للتعاون الفني في مجال التطبيقات الصناعية، وكذلك استخدام التقنيات النووية للحفاظ على الآثار.

وحضر مراسم استلام شهادة الاختيار الدكتور هداية أحمد كامل، نائب رئيس الهيئة للتدريب والتعاون الدولي، والدكتور حسن عبد الرحيم نائب رئيس الهيئة السابق وأستاذ الكيمياء الإشعاعية بالمركز والمنسق الوطني لمشروع التعاون الفني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مجال حفظ الآثار والتراث التاريخي والثقافي.

تجدر الإشارة إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تسعى لاختيار أفضل المراكز المتميزة على مستوى العالم لتكون مراكز للتميز في مجالات واستخدامات الطاقة الذرية، بناء على إمكاناتها وقدراتها البحثية والتطبيقية وقدراتها العلمية على نقل الخبرات والمعرفة، وغرضها الأساسي تمكين الدول لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في المجالات المختلفة، ومساعدة الوكالة في برامج التدريب ونقل المعرفة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي. وفي مجال حفظ الآثار والتراث التاريخي والثقافي اعتمدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية دولتين فقط على مستوى العالم؛ هما جامعة باريس بفرنسا والمركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الإشعاع بمصر، مما يؤكد ثقة الوكالة في قدرات المركز وتميزه على مستوى العالم.

تجدر الإشارة إلى أن هذا المجال من التعاون بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومصر كان أحد مجالات النقاش بين الرئيس عبد الفتاح السيسي في لقائه مع رفائيل ماريو جروسي، مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية في ديسمبر 2021 بالقاهرة، والذي أكد فيه مدير الوكالة أهمية التعاون بين مصر والوكالة في مجال استخدام التقنيات النووية والإشعاعية في حفظ التراث التاريخي والثقافي لمصر.

وصرح الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية، بأن الهيئة تسعى دائماً لرفعة اسم مصر في المحافل الدولية وهذا ما يؤكد اختيار المركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الإشعاع؛ وهو أحد مراكز هيئة الطاقة الذرية كأحد مراكز التميز والتعاون الفني من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأفاد أنه جار التنسيق مع وزارة السياحة والآثار للتعاون في مجالات استخدام التقنيات الإشعاعية والنووية في المحافظة على التراث الثقافي المصري وتحديد أعمار الآثار، وقد هنأ الدكتورة سحر إسماعيل رئيسة المركز وجميع العاملين والعلماء به على هذا الاختيار والتقدير ودعاهم إلى بذل المزيد من الجهود لرفعة الهيئة ومصر في المحافل الدولية.