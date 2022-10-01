سقوط عصابة الدولارات المزورة في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، عقب تقنين الإجراءات من ضبط كلٍ من (مالك شركة استيراد وتصدير "له معلومات جنائية" – نجله، مقيمان بدائرة قسم شرطة العمرانية) حال استقلالهما سيارة ملاكي ملك وقيادة الثاني بدائرة قسم شرطة الأهرام، وبتفتيش السيارة عُثر بداخلها على مبالغ مالية (15800 دولار أمريكي فئة 100 دولار "مقلدة" - 100 ألف جنيه فئة 200 جنيه "مقلدة")، و(عملات أجنبية ومحلية "صحيحة").

وبمواجهتهما اعترفا بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في النصب على راغبي تغيير العملات الأجنبية خارج المصارف والقنوات الشرعية للسوق المالي وأضافا بتحصلهما على العملات المقلدة من (عامل – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم العمرانية).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الأخير بمسكنه، وعُثر على (جهاز حاسب آلي بمشتملاته يحتوى على نماذج لعملات محلية فئة " 5، 10، 20، 100، 200 "، وأجنبية فئة 100 دولار) تستخدم لطباعة العملات المقلدة ونماذج وثائق زواج)، و(طباعة ألوان والأدوات المستخدمة في الطباعة - 3 وثائق زواج على بياض بها صور أشخاص - 2 هاتف محمول)، و(89 ألف دولار فئة 100 دولار "مقلدة" - 194 ألف جنيه فئة 200 جنيه "مقلدة").

وبمواجهته اعترف بالنصب على راغبي تغيير العملات الأجنبية خارج المصارف والقنوات الشرعية للسوق المالي.

جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم تزوير وتقليد العملات الورقية وملاحقة وضبط القائمين عليها لما لها من تأثير سلبى على الاقتصاد القومي للبلاد.