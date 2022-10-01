"موثقة بأربطة قماش".. تفاصيل العثور على جثة داخل كرتونة ثلاجة في الوراق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

أمرت النيابة العامة بالوراق، بسرعة تحريات الأجهزة الأمنية حول العثور على جثة شاب داخل كرتونة ثلاجة في الوراق، للوقوف على ملابسات الواقعة.

وأمرت النيابة، بفحص بلاغات التغيب، خلال الآونة الأخيرة؛ للتوصل لهوية المجني عليه، بالإضافة إلى فحص كاميرات المراقبة المحيطة بمكان العثور على الجثة، لمعرفة مرتكب الجريمة.

وكانت الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة، تلقت بلاغًا يفيد بالعثور على جثة داخل كرتونة، وعلى الفور شكل اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، فريقا من البحث الجنائي، لكشف غموض الواقعة ومعرفة هوية الجناة.

وانتقل المقدم هاني مندور رئيس مباحث قسم شرطة الوراق، وفريق من البحث الجنائي تحت إشراف العميد هاني شعراوي، وبالانتقال تبين العثور على كرتونة موثقة بأربطة قماش، وتظهر منها قدم آدمية، وبفتحها عثر داخلها على الجثة ملفوفة داخل كرتونة ثلاجة.

تم انتداب خبراء الأدلة الجنائية، واستكمال الفحص واتخاذ الإجراءات القانونية، حول الواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الجريمة.