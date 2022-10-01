هيفاء وهبي تطالب وكيل أعمالها السابق بـ2 مليون مستحقات مسلسل "لعنة كارما"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

حددت دائرة المدني بمحكمة جنوب القاهرة، جلسة 23 أكتوبر لنظر الدعوى المقامة من الفنانة هيفاء وهبي ضد وكيل أعمالها السابق محمد وزيري والتي طالبت فيها بباقي مستحقاتها عن مسلسل "لعنة كارما".

وطالب المحامي ياسر قنطوش، وكيلا عن الفنانة هيفاء وهبي في الدعوى رقم 3650 لسنة 2022 مدني، بتعويض قدره 2 مليون جنيه عن مستحقاتها عن مسلسل لعنة كارما المعروض عام 2018.

واستدعت النيابة العامة المدير المالي لشركة الإنتاج الفني، وشهد بأن المتهم محمد وزيري يتعامل مع الشركة بصفته وكيل أعمال الفنانة هيفاء وهبي، واستلم مستحقاتها عن طريق تقديم شيكات مستحقة صادرة من الشركة لصالحها.

ووقع "وزيري" في 30 يناير 2020 على إيصال استلام بخط يده للشركة، وكان ذلك أمامه وسلمه المبلغ- 2 مليون جنيه- بصفته وكيل أعمال الفنانة، وقام المتهم بتسليم الشيكات، وطلبت النيابة العامة إجراء تحريات الأموال العامة حول الواقعة، ووردت التحريات بصحة استيلاء المتهم محمد وزيري لنفسه على الأموال وهي مستحقات الفنانة هيفاء وهبي عن دورها في مسلسل لعنة كارما، ولم يقم بتوصيل المبلغ المالي لها وإيداعه في حسابها البنكي، بحسب أقوال المدير المالي لشركة الإنتاج.