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مجلس القضاء الأعلى يهنئ القضاة وأعضاء النيابة بالعام القضائي الجديد

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

هنأ مجلس القضاء الأعلى برئاسة القاضي محمد عيد محجوب، رئيس محكمة النقض، جموع القضاة وأعضاء النيابة العامة بالعام القضائي الجديد "سائلًا الله عز وجل أن يمن على القضاة بالخير والبركات والرفعة في تحقيق رسالة القضاء السامية.

وأعرب رئيس مجلس القضاء الأعلى عن تطلع لتحقيق مزيد من الإنجازات.

وتوجه رئيس النقض بالأصالة عن نفسه وجموع رجال القضاء والنيابة العامة بالشكر للرئيس السيسي على دعمه لكافة الوسائل المؤدية إلى العدالة الناجزة وترسيخ دعائم استقلال القضاء.

جدير بالذكر أن العام القضائي يبدأ في الأول من أكتوبر من كل عام عقب انتهاء الإجازة القضائية وإتمام الحركة القضائية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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