مجلس القضاء الأعلى يهنئ القضاة وأعضاء النيابة بالعام القضائي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

هنأ مجلس القضاء الأعلى برئاسة القاضي محمد عيد محجوب، رئيس محكمة النقض، جموع القضاة وأعضاء النيابة العامة بالعام القضائي الجديد "سائلًا الله عز وجل أن يمن على القضاة بالخير والبركات والرفعة في تحقيق رسالة القضاء السامية.

وأعرب رئيس مجلس القضاء الأعلى عن تطلع لتحقيق مزيد من الإنجازات.

وتوجه رئيس النقض بالأصالة عن نفسه وجموع رجال القضاء والنيابة العامة بالشكر للرئيس السيسي على دعمه لكافة الوسائل المؤدية إلى العدالة الناجزة وترسيخ دعائم استقلال القضاء.

جدير بالذكر أن العام القضائي يبدأ في الأول من أكتوبر من كل عام عقب انتهاء الإجازة القضائية وإتمام الحركة القضائية.