شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة عين شمس ونوابه يشهدون رفع وتحية العلم وسط حضور طلابى كبير.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد صباح اليوم د. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس مراسم رفع وتحية العلم خلال اليوم الأول لانطلاق العام الدراسي الجديد 2022 / 2023 وذلك بحضور د.عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب و د. أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث ود. غادة فاروق القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة واللواء أحمد لاشين أمين عام الجامعة وعمداء الكليات.

وخلال كلمته أوضح د. محمود المتيني، أن الجامعة حرصت على أن تتواكب كافة الأنشطة المقدمة للطلاب مع أهداف التنمية المستدامة و التحول الرقمي حتى يكون الطالب جزءاً من تنفيذ رؤية مصر 2030.

وأوضح د. عبد الفتاح سعود، أنه تزامناً مع بدء رئاسة جمهورية مصر العربية لقمة المناخ لمدة عام ومؤتمر Cop 27 نظم قطاع شئون التعليم والطلاب مهرجان استقبال الطلاب للعام الجامعى بفكر جديد ليكون صديقا للبيئة حيث تم تدشين باقة من التطبيقات الإلكترونية كبديل للمطبوعات الورقية لمواكبة آليات التحول الرقمي، حيث يستطيع الطلاب من خلال هذه التطبيقات التعرف على الأنشطة والخدمات التي تقدمها الجامعةو التعرف على المراكز والكليات المختلفة بالجامعة.

كما أضاف أن الأوراق التى تم استخدامها في الأعمال الفنية التى تم إعادة تدويرها من خلال وحدة التحول للأخضر بكلية الدراسات العليا والبحوث البيئية، وخلال الفعاليات التي نظمها قطاع شؤون التعليم والطلاب برئاسة أ.د عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون القطاع و إشراف د. تامر راضي مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب للأنشطة الطلابية .

وأجرى رئيس الجامعة والنواب جولة تفقدية لأجنحة مهرجان استقبال الطلاب من بينها جناح الأسر الطلابية حيث تم شرح نماذج المحاكاة المختلفة والتي تضمنت نموذج محاكاة " لمجلس النواب " وآخر لمحاكاة لجامعة الدول العربية و نموذج محاكاة " مؤتمر المناخ" وكذا اتحاد المتوسط "، ودور هذه النماذج في صقل شخصية الطلاب وتدريبهم على خوض الحياة السياسية والاجتماعية، ثم جناح النشاط العلمى والذى يضم العديد من الابتكارات بالتعاون مع مركز الابتكار وريادة الأعمال، ثم جناح الجوالة والذى يضم أعمال فنية نتاج لإعادة التدوير إلى جانب ورش فنية لتعليم فن الأركت و الطباعة على القماش والرسم على الزجاج وعمل المكرمة بالإضافة إلى معرض خاص بمنتجات الجوالين.

وفي جناح التبرع بالدم الذي أقيم بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، تم حث الطلاب على ضرورة المشاركة في العمل التطوعي ومن بينها التبرع بالدم، وقام الطلاب بشرح الفوائد الصحية والاجتماعية للتبرع بالدم لصالح مرضى مستشفيات الجمهورية بوجه عام ومرضى مستشفيات الدمرداش كذلك.

كما تضمنت الجولة معرض للوحات الفنون التشكيلية والذى أقيم نحن شعار" نبذ العنف و الإرهاب "، إلى جانب تفقد جناح رابطة الخريجين والخدمات التي تقدمها الرابطة لتكون حلقة وصل مع أبناء الجامعة بعد إنهاء دراستهم الجامعية .

كما ضمت الجولة تفقد عدد من أجنحة الكليات منها جناح كلية الزراعة و جناح كلية الهندسة والتي تم خلالها استعراض عدد من المشروعات صديقة للبيئة، وأعقب ذلك مشاركة قيادات الجامعة طلاب الكورال الغناء في عدد من الأغانى الوطنية وذلك بدون استخدام مكبرات الصوت ترشيداً لاستهلاك الكهرباء ، حيث انتشر بالحرم الرئيسي للجامعة أكثر من فرقة غنائية وموسيقية موزعة على عدد من النقاط لمشاركة الطلاب الجدد فرحتهم بالعام الدراسي الجامعي الجديد.

وتستمر فعاليات مهرجان استقبال الطلاب للعام الجامعي الجديد على مدار ثلاثة أيام بالحرم الرئيسى للجامعة حيث يقام غداً الأحد مهرجان للألعاب الرياضية إلى جانب عدد من الأنشطة الفنية المتنوعة وفقرات الكورال، كما يقام مهرجان للجرى بالمدينة الجامعية و مهرجان للشطرنج .ويتزامن مع مهرجان استقبال العام الجامعي تنظيم ندوات بمختلف كليات الجامعة بعنوان " التغيرات المناخية .. البصمة الكربونية.. جهود الجامعة للتحول لجامعة خضراء" ، تستهدف رفع الوعي البيئي لدى أعضاء المجتمع الجامعي والتعريف بالتغيرات المناخية وذلك في إطار استعدادات مصر لاستضافة قمة المناخ COP27.