شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة حلوان يجتمع بالعمداء ويبحث إنشاء شركة مساهمة لتنمية أصول الجامعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمع الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان مع العمداء بهدف مناقشة كيفية تقديم خدمات لائقة لأعضاء هيئة التدريس في جميع الجوانب، بحضور الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، و الدكتورة منى فؤاد عطية القائم بعمل نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

وخلال الاجتماع، أكد الدكتور السيد قنديل على ضرورة إنهاء كافة استعدادات الكليات لاستقبال الطلاب بالعام الجامعى الجديد، ورفع كفاءة المنشأت التعليمية وفقاً لمعايير الجودة العالمية، بجانب رفع كفاءة الوحدات الإنتاجية لتحقيق الاكتفاء الذاتي، فجامعة حلوان تسعى دائما لأن تكون جامعة منتجة ورائدة في مجالات الابتكار وريادة الأعمال.

كما أوضح رئيس جامعة حلوان، أنه يتم العمل داخل الجامعة كمنظومة متكاملة لذا يجب الاهتمام بالعاملين وتقديم خدمات لائقة لهم للمساهمة بشكل فاعل فى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للجامعة ومستهدفات خطة التنمية الشاملة للدولة ودعم رؤية مصر 2030 وبناء الجمهورية الجديدة.

ودعا إلى دراسة إنشاء شركة مساهمة لتقديم خدمات للجامعة، وضرورة تنمية أصول الجامعة، واستمع لمقترحات ومتطلبات عمداء الكليات.