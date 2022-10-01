شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة يتفقد تطوير مستشفى كوم أمبو المركزى.. ويوجه بسرعة إنهاء التجهيزات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، يرافقه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم السبت، مشروع تطوير مستشفى كوم أمبو المركزي، وذلك لمتابعة معدلات الإنجاز في أعمال التطوير، والتي بلغت نسبتها 97.7%.

تأتي زيارة وزير الصحة، ضمن سلسلة من الجولات الميدانية الدورية بجميع محافظات الجمهورية، لمتابعة الإنشاءات الجديدة والتطوير ورفع الكفاءة بالمنشآت الطبية الجاري تنفيذها، وتذليل العقبات التي تواجه سير العمل بالقطاع الصحي، وفقا لمعايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، بما يساهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وجه الوزير، بمراجعة كافة أعمال التشطيبات النهائية، واستكمال التجهيزات الطبية وغير الطبية، وفقا للجداول الزمنية، للبدء في العمل الفعلي في تقديم الخدمات للمواطنين، كما وجه الوزير بالتأكد من إجراء الصيانات الدورية لشبكات الكهرباء والصرف الصحي والمياه.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الوزير استمع إلى شرح تفصيلي حول الهيكل الوظيفي للمستشفى، والذي تبلغ مساحته 9295 مترا مربعا، ويتكون من مبنى رئيسي بـ 4 طوابق، بطاقة استيعابية 129 سريرا، تشمل أسرة (عناية مركزة، إقامة داخلية، حضانات مبتسرين، غسيل كلوي، عيادات خارجية).

وتابع «عبدالغفار» أن الوزير تفقد أقسام (قسطرة القلب، عناية قسطرة القلب، الولادة الطبيعية، المبتسرين، العمليات الجراحية، إقامة المرضى)، لافتا إلى أن المستشفى يقدم خدمات علاجية في تخصصات (باطنة، أطفال، جراحة عامة، جراحة عظام، نساء وتوليد، أمراض جلدية، أنف وأذن وحنجرة، مبتسرين، جراحة الفم والأسنان، قلب وصدر، عناية مركزة، استقبال وطوارئ، علاج طبيعي تنظيم أسرة، غسيل كلوي، جراحة مسالك بولية، أشعة مقطعية).