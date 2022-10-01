شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن: زيادة 100 جنيه للمستفيدين من برنامج كرامة لمدة شهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، حزمة من القرارات التي تقدمها الوزارة للمسنين وكبار السن تقديرا لمكانتهم وتأكيدًا علي دعم الدولة لهم، وجاءت حزمة القرارات كالتالي:

- زيادة 100 جنيه لكل المستفيدين من برنامج كرامة لمدة شهر واحد وتوصيل المعاشات للمنازل مجاناً لمن يرغب من المسنين غير القادرين على التنقل أو أصحاب الأمراض المزمنة، وذلك بتمويل من وزارة التضامن الاجتماعي وهيئة البريد وعضوية مجانية بنوادي المسنين على مستوى الجمهورية وعددهم 192 ناديا، وذلك من خلال شهر أكتوبر وفتح باب التطوع لزيارة وخدمة المسنين سواء من هم في مؤسسات الرعاية.

- افتتاح دار مسنين خاصة للكفيفات من كبار السن بالشراكة مع جمعية النور والأمل وقرب افتتاح دار الباقيات الصالحات للمسنين المصابين بالزهايمر، بالشراكة مع صندوق عطاء وجمعية الباقيات الصالحات، واشتراك مجاني للمسنين فوق الـ65 عاما في معارض ديارنا لعرض منتجاتهم الحرفية مع قرب إصدار قانون المسنين في دورة مجلس النواب الحالية.

- استمرار بنك ناصر الاجتماعي في طرح شهادة "رد الجميل " للعملاء من كبار السن ويبلغ العائد على شهادة رد الجميل لكبار السن ذات الـ 3 سنوات حوالي 15.25%، وفتح الحساب وإصدار البطاقة مجاني خلال شهر أكتوبر الجاري.

وستعلن وزارة التضامن الاجتماعي آليات التنفيذ خلال الأيام المقبلة.