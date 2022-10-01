شكرا لقرائتكم خبر عن السيدة انتصار السيسى فى اليوم العالمى لكبار السن: نؤكد على ضرورة رعاية مصالحهم وتعزيز فرص مشاركتهم في المجتمع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعربت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية - في اليوم العالمي لكبار السن- عن عظيم تقديرها واعتزازها لآبائنا وأمهاتنا وكل الأجيال التي سبقتنا وقدمت لنا الكثير من العطاء.

وأضافت السيدة انتصار السيسى، عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك":" يأتي هذا اليوم لنؤكد على ضرورة الاهتمام بكبار السن، ورعاية مصالحهم وتعزيز فرص تواجدهم ومشاركتهم في المجتمع، وهو ما تقوم به الدولة المصرية على أكمل وجه ضمن برامجها المختلفة".