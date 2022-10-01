- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن السيدة انتصار السيسى فى اليوم العالمى لكبار السن: نؤكد على ضرورة رعاية مصالحهم وتعزيز فرص مشاركتهم في المجتمع والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
أعربت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية - في اليوم العالمي لكبار السن- عن عظيم تقديرها واعتزازها لآبائنا وأمهاتنا وكل الأجيال التي سبقتنا وقدمت لنا الكثير من العطاء.
وأضافت السيدة انتصار السيسى، عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك":" يأتي هذا اليوم لنؤكد على ضرورة الاهتمام بكبار السن، ورعاية مصالحهم وتعزيز فرص تواجدهم ومشاركتهم في المجتمع، وهو ما تقوم به الدولة المصرية على أكمل وجه ضمن برامجها المختلفة".
السيدة انتصار السيسى