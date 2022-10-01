شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة يشارك الطلاب مباراة تنس طاولة فى أول يوم دراسى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، على مشاركة طلاب الجامعة مباراة تنس الطاولة ، وذلك على هامش الجولة التفقدية لمتابعة انطلاق العام الدراسى الجديد 2022 /2023.

وشارك الدكتور الخشت عددا من الطلاب وأيضا نائب رئيس الجامعة وأمين مساعد الجامعة فى مباراة تنس الطاولة.

وأجرى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، صباح اليوم، جولة بالحرم الجامعي بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، تفقد خلالها استعدادات الجامعة لاستقبال نحو 260 ألف طالب وطالبة بمختلف كلياتها في العام الجامعي الجديد، حيث تزينت الجامعة بالأعلام واللوحات الاسترشادية والترحيبية بالطلاب.

وتفقد رئيس جامعة القاهرة، معرض الأنشطة الطلابية المقام بالحرم الجامعي، ونماذج للأنشطة الطلابية الموجودة بالمعرض .

وحرص عدد من الطلاب على التقاط الصور التذكارية مع الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة .

وأشار الدكتور الخشت، إلى انتهاء كليات الجامعة من إعداد الخطط الخاصة باستقبال الطلاب الجدد من اليوم الأول للدراسة والاحتفاء بهم وتعريفهم بنظام الدراسة ومرافق الجامعة وتاريخها، وذلك بمشاركة الطلاب القدامى.