شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى ورئيس جامعة القاهرة يشهدان تحية العلم فى أول يوم دراسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وعدد من قيادات جامعة القاهرة ، والدكتور عادل عبد الغفار المستشار الاعلامى والمتحدث الرسمى باسم وزارة التعليم العالى رفع العلم المصرى داخل الجامعة إيذانا بانطلاق العام الدراسى الجديد، كما شهدوا أداء تحية العلم المصرى.

وأجرى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة جولة تفقدية على معرض الأنشطة الطلابية داخل الحرم الجامعى.

جدير بالذكر، أن الخريطة الزمنية التى اعتمدها المجلس الأعلى للجامعات للعام الدراسى الجديد 2022 - 2023، تبدأ فيها الدراسة بالفصل الدراسى الأول،اليوم السبت 1 أكتوبر 2022، وتستمر 14 أسبوعًا تنتهى 5 يناير 2023، وتجرى بعدها امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول يوم 9 يناير وحتى 26 يناير 2023 وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية، وتكون إجازة منتصف العام اعتبارًا من السبت 28 يناير وحتى الخميس 9 فبراير 2023، ليبدأ بعدها الفصل الدراسى الثانى في 11 فبراير 2023 لمدة 16 أسبوعًا تنتهى يوم الخميس 1 يونيو 2023، وتجُرى امتحانات الفصل الدراسى الثاني خلال شهر يونيو 2023.