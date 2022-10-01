شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: نستهدف عودة الطلاب للمدارس بشكل كامل واسترجاع دورها التربوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، سير العملية التعليمية بمدرسة 6 أكتوبر الابتدائية بمحافظة دمياط، بحضور عدد من قيادات التربية والتعليم بالمحافظة.

وبدأ وزير التربية والتعليم زيارته بجولة تفقدية داخل عدد من الفصول الدراسية بالمدرسة؛ للاطمئنان على حسن سير الدراسة، موجهًا بضرورة الالتزام بعوامل الأمن والسلامة والإجراءات الاحترازية، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة؛ لتذليل أي صعاب تواجه التلاميذ، وضمان حسن سير العملية التعليمية.

وأكد الوزير، أننا نستهدف عودة الطلاب للمدارس بشكل كامل واسترجاع دور المدرسة التربوي واكتشاف المواهب وتنميتها، مشيرًا إلى أنه لا تطوير بدون الارتقاء بأداء المعلم وتدريبه.

وأدار الوزير نقاشا مع عدد من الطلاب حول اليوم الدراسي، موجهًا رسالة للطلاب والمعلمين أكد فيها على ضرورة أن يكون العام الدراسي الجديد سعيد على جميع أبنائنا الطلاب.

جدير بالذكر، أن محافظة دمياط تضم مايقرب من 1079مدرسة لاستقبال ما يقرب من 450 ألف 629 طالب وطالبة علي مستوي المحافظة.