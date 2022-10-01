شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. محافظ الغربية: إلغاء الاحتفال بمولد السيد البدوى للحد من انتشار كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 عددا من الأخبار المهمة على مدار الساعات الماضية أبرزها ما أعلنه الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، الغاء الاحتفال بمولد العارف بالله سيدي أحمد البدوي بمدينة طنطا والمقرر له في شهر أكتوبر الجارى، كإجراء احترازي للحد من انتشار وباء كورونا

الرئيس السيسى يهنئ جورجيا ميلونى لفوزها فى الانتخابات الإيطاليةتقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتهنئة إلى السيدة جورجيا ميلونى على فوز حزبها فى الانتخابات العامة في جمهورية إيطاليا الصديقة. وزير التعليم يهنئ الطلاب ببدء الدراسة ويطالبهم ببذل الجهد ليتعلموا بشكل حقيقىوجه الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، تهنئة للطلاب والمعلمين بمناسبة بدء العام الدراسى الجديد، قائلا: أهنئ أبنائى الطلاب وزملائى المعلمين وأولياء الأمور بالعام الدراسي، وأقول للطلاب ابذلوا الجهد لكى تتعلموا بشكل حقيقي، لتكونوا جاهزين للمستقبل، لأن إهمال التعلم عواقبه تدوم "ألم الدراسة لحظة وتنتهى بينما إهمالها ألم يدوم مدى الحياة





سداد أول قسط من مصروفات العام الدراسى الجديد للمدارس الرسمية من اليوميبدأ اليوم السبت، سداد القسط الأول من مصروفات العام الدراسى الجديد لطلاب المدارس الرسمية، حيث حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مواعيد دفع المصاريف الدراسية للطلاب بواقع 3 أقساط، الأول بداية أكتوبر الجارى والثانى بداية يناير المقبل والقسط الأخير أول مارس 2023.

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مسئول أمريكى يؤكد اختفاء 90% من شاطئ فورت مايرز بسبب إعصار إيان.. صوريستمر حجم الدمار فى جنوب غرب فلوريدا بالظهور فى أعقاب إعصار إيان، مع صور جديدة تظهر كيف دمرت العاصفة العنيفة المجتمعات الساحلية، حيث قال أحد المسؤولين إن فورت مايرز بيتش، وهى بلدة يبلغ عدد سكانها حوالي 5500 نسمة على إحدى جزر الحاجز قبالة فورت مايرز، دمرت بنسبة 90 في المائة في العاصفة، وفقا لموقع "ديلى ميل". أوكرانيا تعلن ارتفاع عدد قتلى الجيش الروسى لـ59 ألفا و610 جنود منذ بدء الحربأعلن الجيش الأوكراني، اليوم السبت، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 59 ألفا و610 جنود، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير الماضي.





ليفربول ضد برايتون.. محمد صلاح الهداف التاريخى لمباريات الفريقين بالدوري الإنجليزييتصدر الدولي المصري محمد صلاح ترتيب هدافي مباراة ليفربول ضد برايتون عبر التاريخ قبل المواجهة المرتقبة المقرر اقامتها في الرابعة عصر اليوم السبت على ملعب "أنفيلد" ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2022-2023.





رئيس الوزراء يتفقد اليوم أعمال توسعة وتطوير الطريق الدائرى ومحور 26 يوليو

يتفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء اليوم أعمال توسعة وتطوير الطريق الدائرى ومحور 26 يوليو.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد تفقد منذ يومين، أعمال تطوير مجمع محاكم شمال القاهرة بالعباسية.





مركز التغيرات المناخية: كل ما تنفذه مصر من مشروعات يواجه تقلبات الطقسأكد الدكتور محمد فهيم، مدير مركز التغيرات المناخية، أن التغيرات المناخية التي يتعرض لها العالم، وصلت إلى مرحلة التأثير على حياة الناس بصورة مباشرة مؤكدا أن مصر تأخذ إجراءات تتناسب مع ما يحدث من تغيرات مناخية وكل ما تنفذه الدولة المصرية الان من طرق ومشروعات استزراع مساحات ومحطات معالجة مياه يواجه التغيرات المناخية.





بدء توافد أعضاء مجلس النواب لحضور الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الثالثبدأ أعضاء مجلس النواب فى التوافد إلى مقر المجلس منذ قليل، لحضور الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، التى ستنعقد فى الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السبت.





طقس أول يوم دراسى.. أجواء شديدة الحرارة على كافة الأنحاء والعظمى بالقاهرة 36تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت أول أيام الدراسة، طقسا شديدا الحرارة رطبا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حارا على السواحل الشمالية، معتدلا رطبا ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائلا للحرارة رطبا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.





(أ ش أ): أمين عام الاتحاد العربي للنقل البري يشيد بالتجربة المصرية في قطاع النقل

شاد الدكتور محمود العبداللات أمين عام الاتحاد العربى للنقل البرى بالتجربة المصرية فى قطاع النقل، مؤكدا أن مصر لديها تجربة فريدة ومميزة فى هذا القطاع وذلك بدعم من الرئيس عبد الفتاح السيسي.





وسائل إعلام أوكرانية: روسيا تعتقل المدير العام لمحطة زابوريجيا النوويةأعلنت شركة الطاقة النووية الأوكرانية، أن "دورية روسية تحتجز المدير العام لمحطة زابوريجيا"، وفق ما نقلت وسائل إعلام أوكرانية.