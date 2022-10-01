الوكالة الدولية للطاقة الذرية تختار "قومى الإشعاع" كمركز تميز للحفاظ على الآثار

القاهرة - سامية سيد - تسلمت الدكتورة سحر أحمد إسماعيل رئيس المركز القومى لبحوث وتكنولوجيا الإشعاع بهيئة الطاقة الذرية من الدكتورة نجاة مختار نائب مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية ورئيس قسم العلوم والتطبيقات النووية بالوكالة، شهادة اختيار المركز القومى لبحوث وتكنولوجيا الإشعاع كمركز متميز للتعاون الفنى فى مجال التطبيقات الصناعية وكذلك استخدام التقنيات النووية للحفاظ على الآثار.

وحضر حفل استلام شهادة الاختيار الدكتور هداية أحمد كامل نائب رئيس الهيئة للتدريب والتعاون الدولى و الدكتور حسن عبد الرحيم نائب رئيس الهيئة السابق وأستاذ الكيمياء الإشعاعية بالمركز والمنسق الوطنى لمشروع التعاون الفنى مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية فى مجال حفظ الآثار والتراث التاريخى والثقافي.

جدير بالذكر، أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تسعى لاختيار أفضل المراكز المتميزة على مستوى العالم لتكون مراكز للتميز فى مجالات واستخدامات الطاقة الذرية وذلك بناءاً على إمكانتها وقدراتها البحثية والتطبيقية وقدراتها العلمية على نقل الخبرات والمعرفة وغرضها الاساسى تمكين الدول لتحقيق أهداف التنمية المستدامة فى المجالات المختلفة وكذلك مساعدة الوكالة فى برامج التدريب ونقل المعرفة على المستوى المحلى والاقليمى والدولي.

وفى مجال حفظ الآثار والتراث التاريخى والثقافى، فقد اعتمدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية دولتين فقط على مستوى العالم وهما جامعة باريس بفرنسا والمركز القومى لبحوث وتكنولوجيا الاشعاع بمصر مما يؤكد على ثقة الوكالة فى قدرات المركز وتميزه على مستوى العالم.

وأكد الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية فى بيان له اليوم، أن الهيئة تسعى دائماً لرفعة أسم مصر فى المحافل الدولية وهذا ما يؤكد اختيار المركز القومى لبحوث وتكنولوجيا الأشعاع وهو أحد مراكز هيئة الطاقة الذرية كاحد مراكز التميز والتعاون الفنى من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كما أفاد بأنه جارى التنسيق مع وزارة السياحة والآثار للتعاون فى مجالات استخدام التقنيات الاشعاعية والنووية فى المحافظة على التراث الثقافى المصرى و تحديد أعمار الآثار.