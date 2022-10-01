السيسي يهنئ جورجيا ميلوني على فوز حزبها في الانتخابات الإيطالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، بخالص التهنئة إلى جورجيا ميلوني على فوز حزبها في الانتخابات العامة في جمهورية إيطاليا.

وبحسب بيان للسفير بسام راضي، متحدث رئاسة الجمهورية، تمنى الرئيس السيسي لـ "ميلوني" التوفيق والنجاح في قيادة إيطاليا نحو الرخاء والمستقبل المشرق.

وتطلع الرئيس السيسي للعمل معها في إطار الشراكة الراسخة التي تجمع مصر وإيطاليا من أجل تطوير العلاقات الثنائية بينهما ونقلها إلى آفاق أرحب من التعاون المثمر في جميع المجالات، وعلى نحو يتسق مع تاريخ البلدين العريق وحضارتهما العظيمة.