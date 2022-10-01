نظر استئناف ابنة رشوان توفيق على حكم رفض إلغاء توكيلين لوالدها.. اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

تنظر الدائرة الرابعة مدني استئناف عالي جنوب القاهرة، اليوم السبت، استئناف آية رشوان توفيق على الحكم الصادر برفض الدعوى 2977 سنة 2021 مدني كلي جنوب القاهرة الأصلية المقامة من ابنة الفنان والتى تطالب فيها بإلغاء التوكيلين الصادرين منها لوالدها وإلزامها بدفع المصاريف وقبول الدعوى الفرعية شكلًا وفى الموضوع إلزام المدعي برد مبلغ 894 ألف جنيه.

يذكر أن الدائرة رقم 11 مدني بمحكمة جنوب القاهرة، قضت في وقت سابق برفض دعوى آية رشوان توفيق ضد والدها، وشقيقتها هبة الله رشوان، وابنة شقيقها أميمة توفيق رشوان في قضية شاليهات رأس سدر، وقبول الدعوى الفرعية.

ويذكر أيضًا أن الدائرة 3 مدني بمحكمة جنوب القاهرة، قد قضت برفض الدعوى الأصلية وإلزامها المصاريف، المقامة من قِبل "آية" الابنة الصغرى للفنان رشوان توفيق ضد والدها، حيث تطالب بإلغاء توكيلين حررتهما له، كما قبلت الدعوى الفرعية شكلًا.

وقال الدكتور مجدى مهران، محامى الفنان رشوان توفيق: إن آية رشوان توفيق رفعت عددًا من الدعاوى القضائية ضد والدها تمنعه من استخدام حقه، وتابع: "الفنان رشوان قام بتوزيع تركته وهو على قيد الحياة، وعندما عدل فيها لم ترتض ابنته آية، ولذلك رفعت دعوى قضائية رفض وبطلان إعادة القسمة".

وأضاف "مهران"، أن سبب إعادة قسمة الميراث هو خوفه من الله -عز وجل- واستشهد فى حديثه لما أنزله الله سبحانه وتعالى فى كتابه الكريم: {تَلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا}.