شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات حصول الطلاب على اشتراكات قطارات السكة الحديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الهيئة القومية لسكك حديد مصر إتاحة استخراج اشتراكات مخفضة بأسعار رمزية على القطارات (تحيا مصر) بمختلف الخطوط لطلاب المدارس والمعاهد والجامعات، وذلك من خلال التوجه إلى مكاتب الاشتراكات المنتشرة بالمحطات المركزية على مستوى الجمهورية.

وفى النقاط التالية نوضح كيفية استخراج اشتراك بالسكة الحديد:

- شراء استمارة طلب اشتراك وقيمتها 5 جنيهات من خلال شبابيك التذاكر بالمحطات واستيفاء البيانات ثم ختمها من إدارة المدرسة أو الجامعة أو المعهد.

- تقديم 2 صورة شخصية أحدها مختوم من الخلف والأخرى مختومة من الامام وموجودة على الطلب.

- تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي.

- تستخرج اشتراكات الطلبة لمدة 9 شهور للمسافة بالكامل من أقرب محطة لمحل اقامة الطالب المدون ببطاقة الرقم القومى إلى أقرب محطة لمحل الدراسة المدون بطلب الاشتراك.

- يتم السماح للطلبة حاملى اشتراكات الدرجة الثالثة العادية (تحيا مصر) بالسفر على قطارات التهوية الديناميكية مع دفع فرق الأجرة بشباك التذاكر، مع العلم أنه فى حالة ركوب حامل اشتراك الدرجة الثالثة العادية ( تحيا مصر) بدون حجز فرق درجة السفر بقطارات التهوية الديناميكية يحصل منه قيمة التذكرة بالكامل، بالإضافة إلى الغرامة المقررة.