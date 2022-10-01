شكرا لقرائتكم خبر عن سداد أول قسط من مصروفات العام الدراسى الجديد للمدارس الرسمية من اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ اليوم السبت، سداد القسط الأول من مصروفات العام الدراسى الجديد لطلاب المدارس الرسمية، حيث حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مواعيد دفع المصاريف الدراسية للطلاب بواقع 3 أقساط، الأول بداية أكتوبر الجارى والثانى بداية يناير المقبل والقسط الأخير أول مارس 2023.

وانطلق اليوم السبت العام الدراسى الجديد بالمدارس الرسمية والخاصة فى عدة محافظات بينما ينتظم العام الدراسى الجديد فى جميع المدارس غدا الأحد، بإجمالي 25 مليون طالب وطالبة فى 60 ألف مدرسة.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت المصروفات الدراسية لطلاب المدارس الرسمية للعام الدراسى الجديد، نقدم في التقرير التالى طرق سداد المصاريف إلكترونيا.

ـ تحصل المصاريف الدراسية على 3 أقساط.

ـ القسط الأول في أكتوبر 2022.

ـ القسط الثاني يناير 2023 .

ـ القسط الثالث مارس 2023.

ـ تسدد الرسوم في حساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية.

ـ متاح سداد المصروفات من خلال منافذ التحصيل الإلكتروني المتعاقد معها.

ـ يتاح للطالب أيضا تسجيل المصروفات بمكاتب البريد بجيمع أنحاء الجمهورية.

ـ يسدد الطالب الرسوم بموجب الرقم القومي للطالب.

ـ تسدد الرسوم على خدمات فورى - وقتي - إيجي باى - سداد - ضامن – أمان.

ـ متاح أيضا سدادها عبر خدمات" مصاري - بيي - ممكن - طلقة - موجة - خالص موبايل – أموال"

ـ المدارس الرسمية تحصل مصروفاتها على 3 أقساط.

- 305 جنيهات للصفوف من رياض الأطفال حتى الخامس الابتدائي.

- 205 جنيهات للصفوف من السادس الابتدائى حتى الثالث الإعدادي.

- 520 جنيهًا للصف الأول الثانوى العام.

- 505 جنيهات من الصف الثانى الثانوى حتى الثالث الثانوى العام.

- 220 جنيهًا للصف الأول الثانوى الفنى بكافة أنواعه وأنظمته (3-5) سنوات).

- 205 جنيهات باقى صفوف التعليم الثانوى الفنى بكافة أنواعه وأنظمته (3-5) سنوات.

ـ تخفيض 50% من المصروفات الدراسية لأبناء العاملين بالتربية والتعليم.