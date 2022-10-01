شكرا لقرائتكم خبر عن لو هاتتغدى برة البيت.. تاكل لحمة ولا فراخ؟.. طبيب بيطرى يوضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا إضطررت لتناول وجبتك خارج المنزل، سواء فى المحلات أو خلال تلبيتك لدعوة على الغذاء، قد تشعر بالحيرة حال وجود اللحوم والدواخن أمامك بشأن اختيار أيهما لتتناوله، لحل هذا الشعور يجيب الدكتور أحمد حمدى، مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بسوهاج، على أيهما أفضل فى خارج المنزل اللحوم أم الدواجن؟

قال حمدى، لليوم السابع،: لا جدال أن اللحوم الحمراء لذيذة ومفيدة جدًا، وشكلها على السفرة جذاب، لكن إذا وضعت اللحوم والدواجن أمامى، فأننى سأتناول الفراخ والأسماك والأرانب وغيرها من أنواع اللحوم البيضاء، لأن اللحوم البيضاء خفيفة على المعدة ولا تسبب مشاكل القلب والشرايين على عكس اللحوم الحمراء .

وعدد فوائد اللحوم البيضاء، قائلا:

1- اللحم الأبيض خفيف على المعدة وأسهل في المضغ.

2- يساعد في حالات مثل هشاشة العظام أو إلتهاب المفاصل، وغنى بالفوسفور وهو معدن أساسي يدعم أسنانك وعظامك بالإضافة إلى وظائف الكلى والكبد والجهاز العصبي المركزي.

3- للحفاظ على حياة صحية والحفاظ على صحة القلب، حيث أن تناول صدور الدجاج يقلل ويتحكم في مستويات الهوموسيستين.

4- يمكن أن يقلل فيتامين B الموجود في كبد الفراخ من مشاكل الجلد، تشقق الشفاه، إلتهاب اللسان، تجديد الجلد الجاف أو التالف، وفيتامين B6 أو فيتامينات B المعقدة تحافظ على الإنزيمات والتفاعلات الخلوية الأيضية وأنها تحافظ على الأوعية الدموية قوية مع الحفاظ على مستويات عالية من الطاقة وتعمل اللحوم البيضاء على تقوية عملية التمثيل الغذائي.

5- اللحوم البيضاء هي مصدر أعلى للبروتين وتحتوي على نسبة دهون أقل، وتحتوي اللحوم الحمراء على مستويات أعلى من الدهون ولكن اللحوم البيضاء تحتوي أيضًا على مستويات أعلى من االمعادن مثل الحديد و الزنك.

6- اللحوم البيضاء تقلل التعرض لمرض السكري، السكتة الدماغية، أمراض القلب التاجية، زيادة الوزن، بعض أنواع السرطان والأمراض المزمنة.

7- الدجاج غني بالاحماض الامينية ، وهذا يتأكد من إعادة بناء خلايا الجسم ونموّها، إذ أنها مهمة أيضًا لتقوية الجهاز المناعي في الجسم ونضارة الشّعر.

8- السمك غني بأوميجا 3؛ الذي يخفض الكوليسترول، ويدعم صحة الأوعية الدموية ويدعم الجهاز العصبي في الجسم.