شكرا لقرائتكم خبر عن %88 من القراء يؤيدون تكثيف حملات توعية المواطنين بضرورة الحفاظ على نظافة البيئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تكثيف حملات توعية المواطنين بضرورة الحفاظ على نظافة البيئة؟، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف حملات توعية المواطنين بضرورة الحفاظ على نظافة البيئة.

وأيد 88% من القراء مطالب تكثيف حملات توعية المواطنين بضرورة الحفاظ على نظافة البيئة،، بينما عارض 3% من القراء مطالب تكثيف حملات توعية المواطنين بضرورة الحفاظ على نظافة البيئة.