شكرا لقرائتكم خبر عن انتشار شرطى بمحيط المدارس فى أول يوم للدراسة لخلق أجواء آمنة للطلاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتشرت الخدمات الأمنية بمحيط المدارس في أول يوم للدراسة، حيث وضعت الأجهزة الأمنية خططا تعتمد على الانتشار الشرطي بمحيط مجمعات المدارس، والدفع بالشرطة النسائية بمحيط مدارس البنات.

وتحرص الداخلية على الدفع برجال المرور في الطرق والشوارع المؤدية للمداس لمنع أية تكدسات مرورية، فضلا عن التواجد الشرطي المكثف بمحطات مترو الأنفاق، والتنسيق بين مأمور كل مركز وقسم وإدارة المدارس.

ويبدأ العام الدراسي الجديد اليوم السبت 1 أكتوبر وحتي يوم الخميس 6 يونيو 2023، لجميع مراحل التعليم المختلفة بالمدارس الرسمية والرسمية اللغات والخاصة والخاصة لغات، وفيما يلى أهم المعلومات عن العام الدراسى الجديد:

- ينطلق العام الدراسى الجديد لطلاب المدارس الدولية 18 سبتمبر 2022.

- مدة العام الدراسى الجديد تصل لقرابة 35 أسبوعا دراسيا.

- بدء الفصل الدراسي الأول 1 أكتوبر 2022 إلي الخميس 26 يناير 2023.

- بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول الأحد 14 يناير 2023.

- بدء الفصل الدراسي الثاني السبت 11 فبراير 2023 إلي الخميس 8 يونيو.

- بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت 3 يونيو 2023.

- بدء امتحانات الدبلومات الفنية السبت 8 يوليو 2023.

- بدء امتحانات الثانوية العامة السبت 10 يونيو 2023.

- مدة أيام الفصل الدراسي الأول 98 يوماً بعد حذف أيام الجمعة والإجازة الرسمية .

- مدة أيام الفصل الدراسي الثاني 96 يوما بعد حذف أيام الجمعة والإجازة الرسمية.

- أيام الدراسة الفعلية 194 يوم بما يعادل 35 أسبوعا.

- تعتبر فترة الامتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونياً.

- مدة إجازة نصف العام أسبوعين تبدأ من السبت الموافق 28 يناير 2023 وتنتهي الخميس 9 فبراير، وفي حالة تعارض موعد إجازة نصف العام مع إجازة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع المعاهد الأزهرية يتم توحيد الإجازة معهم.

- هذه المواعيد تشمل جميع مراحل التعليم المختلفة بالمدارس الرسمية والرسمية اللغات والخاصة والخاصة لغات.