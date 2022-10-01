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اليوم.. انطلاق العام الدراسى بالجامعات والتيرم الأول 14 أسبوعا

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القاهرة - سامية سيد - ينطلق اليوم السبت 1 أكتوبر العام الدراسى الجديد على مستوى الجامعات والمعاهد، حيث حددت الخريطة الزمنية للعام الجامعى الجديد 2022/ 2023، وفقا لما اعتمده المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة وزير التعليم العالى، حيث تبدأ الدراسة اليوم السبت 1 أكتوبر 2022، وتستمر الدراسة بالفصل الدراسى الأول لمدة 14 أسبوعًا تنتهى فى 5 يناير 2023.

 

وحددت الخريطة الزمنية للعام الجامعى الجديد بدء امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول يوم 9 يناير 2023، وتنتهى فى 26 يناير 2023، وتبدأ إجازة منتصف العام اعتبارًا من السبت 28 يناير 2023، وتنتهى الخميس 9 فبراير 2023.

 

ويبدأ الفصل الدراسى الثانى فى 11 فبراير 2023، وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا تنتهى الخميس 1 يونيو 2023، وتجُرى امتحانات الفصل الدراسى الثانى خلال شهر يونيو 2023، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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