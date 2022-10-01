انخفاض طفيف في هذا اليوم.. الأرصاد تعلن طقس الأسبوع المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من السبت 1 أكتوبر حتى الخميس 5 أكتوبر، ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا، على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

ويسود اليوم السبت طقس حار رطب على السواحل الشرقية، معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، بينما يسود طقس مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأكدت الهيئة، حدووث انخفاض طفيف في درجات الحرارة، الاثنين المقبل، بواقع من 2 إلى 3 درجات على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ليسود طقس حار رطب نهاراً معتدل الحرارة ليلاً.

وتسجل درجات الحرارة المحسوسة على القاهرة والوجه البحري 36 درجة مئوية خلال ساعات النهار، ومحافظات السواحل الشمالية تسجل 33 درجة.

ومن المتوقع تواجد شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر علي الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة والسواحل الشمالية، كما يصاحبها نشاط الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد مما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة.