حدث ليلا| حقيقة وصول حرارة السبت إلى 40.. ضباط في بوركينا فاسو يعلنون حل الحكومة

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

الأرصاد تكشف حقيقة وصول حرارة السبت إلى 40 درجة على القاهرة الكبرى

انتشرت عدة أخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعدد من المواقع الإخبارية، بوصول درجة الحرارة غدا السبت، إلى 40 درجة مئوية على القاهرة الكبرى.

جراحة نادرة.. فريق طبي ينجح في استئصال 43 ورمًا من رحم فتاة بالإسكندرية (صور)

نجح فريق طبي بالإسكندرية في استئصال 43 ورمًا ليفيًا من رحم فتاة، داخل أحد مستشفيات المحافظة، في واحدة من العمليات الجراحية النادرة وفقا لطبيعة الحالة.

حالة وفاة ومصاب في حادث تصادم بـ"صحراوي الإسكندرية"

لقي شخص مصرعه وأصيب آخر في حادث تصادم بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي.

ارتفاع الدخل الشخصي في أمريكا بنسبة 3ر0% خلال الشهر الماضي

أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الجمعة ارتفاع متوسط الدخل الشخصي في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي وفقا لتقديرات المحللين.

ضباط في بوركينا فاسو يعلنون حل الحكومة وإغلاق الحدود

أعلن مجموعة ضباط في جيش بوركينا فاسو حل الحكومة وإغلاق الحدود حتى إشعار آخر.

ارتفاع عدد العاطلين في ألمانيا خلال الشهر الحالي

أظهرت بيانات وكالة العمل الاتحادية الألمانية الصادرة اليوم الجمعة ارتفاع عدد العاطلين في ألمانيا خلال سبتمبر الحالي ولكن بوتيرة أبطأ من الشهر الماضي.