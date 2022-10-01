شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: 3 اختبارات بالترم الواحد لطلاب النقل من السادس الابتدائى حتى ثانية ثانوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن نظام التقييم لصفوف النقل من الصف السادس الابتدائي وحتى الصف الثانى الثانوي العام، يتضمن ثلاثة اختبارات في الفصل الدراسى الواحد: الاختبار الأول يستهدف أجزاء المقرر التى تم تدريسها فى الشهر الأول من بداية كل فصل دراسى وتكون على مستوى المدرسة، الاختبار الثاني يستهدف أجزاء المقرر التى تم تدريسها فى الشهر الثانى من بداية كل فصل دراسى وتكون على مستوى المدرسة.

وأوضحت أن اختبار نهاية الفصل الدراسي: يكون في نهاية الفصل الدراسي ويستهدف قياس نواتج التعلم في الفصل الدراسي بأكمله، ويحصل الطالب في نهاية الفصل الدراسي على مجموع درجات الاختبارين (الدرجة الأعلى فى اختبار الشهر الأول أو الثانى) ودرجة اختبار نهاية الفصل الدراسي).

وأوضح أن الطالب فى سنوات النقل سيكون توزيع درجاته فى كل مادة كالتالى: 80% من درجة اختبار نهاية الفصل + 10% من درجة امتحان الشهر + 5% على المواظبة "الانضباط" + و5% على السلوك.