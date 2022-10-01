شكرا لقرائتكم خبر عن آخر فرصة.. جامعة حلوان الأهلية تواصل فتح باب القبول المباشر لطلاب الثانوية المعادلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل جامعة حلوان الاهلية فتح باب القبول المباشر لطلاب الثانويه المعادلة (العربية - الاجنبية) حتى اليوم السبت الموافق 1 أكتوبر على أن يتم استقبال الطلبات بمجمع الفنون والثقافة بالجامعة، ويتم اعلان نتيجة القبول بعد ورود الموافقة من مكتب التنسيق.

وتبدأ الدراسة بجامعة حلوان الأهلية فى العام الدراسي الجديد فى ثلاث كليات جديدة، وهى:

- كلية الهندسة، وتضم برنامجى(هندسة الأنظمة الذكية، العمارة والتصميم البيئي).

- كلية الفنون والفنون التطبيقية، وتضم برنامجى (التصميم الداخلي البيئي، الرسوم المُتحركة والمؤثرات البصرية).

- كلية الإنسانيات والتجارة وإدارة الأعمال، وتضم برنامج (معلوماتية الأعمال والتحول الرقمي).