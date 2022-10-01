شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: انكسار موجة ارتفاع درجات الحرارة الإثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال منار غانم، المتحدثة باسم هيئة الأرصاد الجوية، إن ارتفاع درجات الحرارة مستمر يومى السبت والأحد، فهناك ارتفاع لدرجات الحرارة في معظم أنحاء الجمهورية، مع ارتفاع درجات الرطوبة وهو ما سيجعلنا نشعر بارتفاع كبير بدرجات الحرارة.

وأضافت خلال برنامج التاسعة، المذاع على قناة الأولى، أنه مع ليل السبت ستبدأ درجات الحرارة في الانخفاض بشكل ملحوظ خاصة مع نشاط الرياح سيجعلنا نشعر بانخفاض درجات الحرارة.

وتابعت: موجة ارتفاع درجات الحرارة ستنكسر يوم الاثنين، ونهاية الأسبوع سنشعر بانخفاض درجة الحرارة، موضحة أن هناك شبورة مائية خفيفة تتكون مع الساعات لمبكرة من اليوم على الطرق السريعة، ولكنها غير مؤثرة على الرؤية الأفقية.