شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة السبت 1/10/2022 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم السبت فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 4:21 ص

موعد صلاة الظهر 11:44 ص

موعد صلاة العصر 09: 3

موعد صلاة المغرب 5:42 م

موعد صلاة العشاء 6:59

الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 4:25 ص

موعد صلاة الظهر 11:49

موعد صلاة العصر 3:13

موعد صلاة المغرب 5:46 م

موعد صلاة العشاء 7:04 م.

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:16

موعد صلاة الظهر 11:40 م

موعد صلاة العصر 3:04 م

موعد صلاة المغرب 5:38 م

موعد صلاة العشاء 6:55 م.

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:10

وقت صلاة الظهر 11:32

موعد صلاة العصر 2:57 م

وقت صلاة المغرب 5:31 م

وقت صلاة العشاء 6:46 م.

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 4:18 ص

موعد صلاة الظهر 11:39 ص

موعد صلاة العصر 03: 3

موعد صلاة المغرب 5:38 م

موعد صلاة العشاء 6:50